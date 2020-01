Air basket folle nell'ultimo minuto, bruciante battuta d'arresto

TERMOLI. Ancora una sconfitta evitabile per l’Air basket Termoli, battuta 68-64 dalla bestia nera Silvi.

Una bella tiratina di orecchie ci vuole, non si butta via una vittoria a 50 secondi dalla fine, con i termolesi in vantaggio seppur di soli due punti ma comunque in vantaggio. Raggiunta e staccata di 4 punti, un parziale di 6-0 in meno di un minuto e bagarre con gli arbitri.