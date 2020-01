L'Air basket mette di nuovo le ali e batte il Mosciano al PalaSabetta

TERMOLI. Bella e importante affermazione dell'Air Basket al PalaSabetta, che battendo il forte Olimpia Mosciano ha in un colpo solo riscattato la brutta sconfitta di sette giorni fa a Silvi e si è rimesso in riga.

In effetti l'aver parlato in settimana prima con i dirigenti e poi tra di loro ha funzionato, almeno a livello psicologico, lo si è visto in campo grinta e volontà di vincere, in settimana dopo l'arrivo di Ventrone c'è stato anche quello del lungo Marco Madia, classe ’95, 192cm, ala, mentre è andato via Magdolem.

Ormai la regular season è giunta al momento cruciale e ulteriori errori non sono ammessi, adesso è il momento di concentrarsi, ogni distrazione potrebbe essere fatale.

Air Basket Termoli-Olimpia Mosciano 68-43 (Parziali: 14-19, 22-9, 20-11, 12-4).

Air Basket Termoli: Marinaro 19, Noel 7, Sabetta 2, Talia, Porfidia 6, Ventrone 9, Suriano 19, Severo, Rocco, Gueye 4, Ponsanesi 3, Madia.