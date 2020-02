Al PalaSabetta il derby tra Airino basket e l'Air Termoli

TERMOLI. E' arrivato il derby di ritorno tra le due squadre di Termoli, questa volta la squadra ospitante è l'Airino Basket, diciamo che la partita sotto il profilo prettamente tecnico dovrebbe avere già un risultato scritto che penderà a favore degli ospiti dell'Air, i quali arrivano anche da un turno di riposo. La squadra di Coppola ancora non è riuscita ad invertire il trend dei 100 e passa punti subiti. Curiosamente l'unica volta dove gli avversari non hanno toccato e superato quota 100 è stato proprio nel derby dell'andata.



Ma questi sono dettagli, la squadra di Coppola ormai ha capito quale è la strada intrapresa aldilà dei risultati che siano oltre o meno di cento, di contro gli ospiti si fa per dire, da qui alla fine della regular season sanno cosa debbono fare per non perdere certezze strada facendo.

Prima della sosta hanno fatto bene, speriamo che la sosta di calendario non abbia fermato l'ingranaggio.

AIRINO BASKET ASD AIR BASKET TERMOLI Gio 06/02/2020 ore 21.00

PALASABETTA - Via Ischia - TERMOLI