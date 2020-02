L'Air Termoli si aggiudica il derby ma l'Airino non affonda

TERMOLI. Airino Basket Termoli-Italiangas Air Basket Termoli 31-88.

La notizia è che per la seconda volta in questo campionato, l'Airino non subisce un risultato a tre cifre, questo è capitato un'altra volta nel derby di andata, i due club termolesi almeno sul campo attuano una forma di rispetto, non c'è bisogno di strafare, mostrare i muscoli pur sapendo che il divario tecnico tra l’Airino e le altre c'è e non si può nascondere. Ieri sera l'Air che ha ripreso un certo feeling con la vittoria, è scesa in campo con tranquillità e ha messo subito la distanza tra loro e l’Airino e la partita è scivolata via tranquillamente, una volta arrivati a destinazione hanno giocato senza appunto voler strafare, la cosa importante erano i due punti che sono arrivati e il consolidamento del quinto posto in classifica e mettere 6 punti di distacco con chi insegue in pratica 3 partite di distacco quando alla fine della regular season ne mancano solo quattro e se come è certo la matematica non è una opinione se andiamo a vedere per l'Air c'è ancora la possibilità anche di migliorarsi, nelle prossime 4 gare se la dovrà vedere con la seconda in casa domenica prossima il Teramo a Spicchi.

Poi andrà a Silvi che non sta andando bene, penultima giornata ancora in trasferta a Pescara contro la prima della classe e poi chiusura della Regular in casa con l'Antoniana Pescara penultima in classifica se i canoni dei rapporti di forza vengono rispettati dovrebbero quantomeno arrivare ancora 4 punti e il gioco della prima fase sarebbero fatti.