Air basket Termoli affronta al PalaSabetta il Nuovo basket Aquilano

TERMOLI. Stasera al PalaSabetta, l'Air Basket Termoli torna a giocare e l’intento è quello di continuare la striscia positiva intrapresa nelle ultime settimane e anche per consolidare definitivamente il quinto posto in classifica. L'avversario di turno è il Nuovo Basket Aquilano, fiero e degno avversario fino a qualche anno fa ma oggi non sempre regolare, ma questo non vuol dire che sarà un avversario arrendevole, loro ce la metteranno tutta per metterci il bastone fra le ruote, sta a noi non farli riuscire nel loro intento.

In settimana importante test per i ragazzi di Coach Corbo che ci ha detto "Amichevole dall'alto quoziente di difficoltà quella disputata ieri con Lanciano, squadra militante in Gold e candidata a giocarsi il salto di categoria sino alla fine. Disputati 5 quarti da 10 minuti con azzeramento del punteggio ad ogni quarto, riuscendo ad avere buone indicazioni derivate dalla partita facendo ruotare tutti gli effettivi".

Quindi aspettiamoci buone indicazioni dalla partita di oggi il quinto posto nessuno ce lo può portare via visto che mancano solo con quella di oggi 3 partite, al massimo possiamo essere raggiunti nella malaugurata ipotesi che si perdessero tutte, ecco perché vincere soprattutto oggi è importante poi davanti al proprio pubblico sarebbe bello e non solo.