TERMOLI. L'Italiangas Air basket Termoli travolge letteralmente il Nuovo basket Aquilano al PalaSabetta, sfiorando i 100 punti e i 40 di divario con gli abruzzesi. Una gara a senso unico.

Partita che si è subito incanalata nella direzione giusta, il quintetto di Corbo voleva il quinto posto e l'ha blindato. La squadra sta bene e promette un finale davvero sfavillante. Ancora Suriano superstar e top scorer con 19 punti. Il Nuovo Basket Aquilano che fosse una squadra in difficoltà lo avevamo capito e oggi ha solo confermato quello che era noto. Adesso bisogna solo affinare la condizione per affrontare questo finale e l'inizio della fase a orologio e spendere le energie che restano per far bene, i presupposti ci sono tutti anche con i due nuovi innesti Madia e Ventrone la squadra sembra molto più compatta ed equilibrata.