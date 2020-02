Tutti al PalaSabetta: domenica la sfida decisiva per il quarto posto

TERMOLI. Ne vogliamo parlare con largo anticipo della prossima gara casalinga della squadra termolese Italiangas Air Basket Termoli, perché la prossima gara penultima della regular season è decisiva al 99% per l'acquisizione del quarto posto in classifica.

Infatti, domenica a Termoli arriva l'attuale quarta in classifica, il Pescara 1976, a due punti dal quintetto di coach Corbo, 24 punti per gli abruzzesi contro 22.

Per cercare di batterli occorrerà sicuramente una prova maiuscola come quella di domenica scorsa e poi farlo con un minimo di 13 punti di vantaggio per superare gli avversari nella differenza punti negli scontri diretti, visto che loro all'andata hanno vinto 68- 56 e per riuscirci ci vuole anche un palazzetto pieno come per le grandi occasioni.

Certo visto che poi dopo questa gara alla fine della stagione regolare mancherà ancora una giornata, ma a quel punto con il vantaggio sugli scontri diretti, loro se la dovranno vedere nel derby sanguinoso contro il Pescara Basket primo in classifica tampinato praticamente attaccato al Tasp Teramo a Spicchi e farà di tutto per rimanere primo, noi andiamo a Campli contro la Farnese Pallacanestro vincendo anche lì, non c'interessa sapere quello che faranno loro nel derby, nella malaugurata sorte anche se non vogliamo pensarci, dovesse andare male a Campli e loro pure perdessero contro l'altro Pescara, saremmo quarti comunque.

Ecco perché è importante imporsi domenica prossima al PalaSabetta e ripetiamo con almeno 13 punti di vantaggio bisognerà farlo, cominciamo a prepararci mentalmente, domenica non bisogna mancare la squadra ha bisogno di sostegno caloroso.