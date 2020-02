Match chiave al PalaSabetta, tifosi dell'Air basket Termoli chiamati a gran voce

TERMOLI. Allora questa sera appuntamento importante della regular season per la Italiangas Air Basket Termoli.

C'è da conquistare un quarto posto in classifica e con più 13 punti di vantaggio finale, quale miglior avversario se non il Pescara 1976 che precede il quintetto guidato da Coach Corbo di due punti in classifica e proprio per essere quarti bisogna vincere e con almeno13 punti di distacco, il differenziale subito nella gara di andata.

Queste sono alcune delle motivazioni che debbono questa sera far riempire il PalaSabetta, se non proprio a livello di gara 5 finale con il Silvi di qualche anno fa, ma quasi.

Gli appelli, gli stricioni per la città sono stati fatti, ora aspettiamo solo le risposte sul parquet dai ragazzi e sugli spalti dai supporters, con Massimo Di Tella capo tifoso gran motivatore non ci saranno problemi, il PalaSabetta sarà una Bombonera ribollente. Vi aspettiamo per spingere i ragazzi.

Palla a 2 alle 18.