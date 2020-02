TERMOLI. Air Basket Termoli Pescara 1976 69-74. Sconfitto al PalaSabetta il quintetto di coach Corbo, sfumati i sogni di rimonta rispetto alla dozzina di punti accumulati come svantaggio all'andata.

I pescaresi vincendo a Termoli hanno di fatto blindato il quarto posto.

Una gara che per tre quarti non è stata giocata bene dalla squadra di casa, solo il terzo periodo ha visto una Air Termoli davvero grintosa, capace di rimontare un meno 14 e portarsi addirittura a più 9. Ma questo sogno è durato solo appunto nei dieci minuti del terzo quarto, poi nell'ultimo quando si sarebbe dovuto affondare gli artigli sono ricomparsi i difetti e i tantissimi errori soprattutto sotto canestro, già visti in passato.

A risultare all'altezza è stato il pubblico, magnifico.