L'Air basket Termoli corsara a Campli: blindato il quinto posto

TERMOLI. Campli-Air Basket Termoli 65-72. Questo è il risultato finale dell'incontro che ha contrapposto stasera il quintetto termolese agli abruzzesi.

Una vittoria corsara contro la Farnese Pallacanestro che permette alla franchigia di coach Corbo di attestarsi al quinto posto della stagione regolare. Per quanto riguarda la prossima fase ad orologio siamo in attesa di sapere gli altri piazzamenti per questa ultima giornata. Peccato per la sconfitta casalinga di sette giorni fa contro il Pescara 1976, ora è bene prepararsi a diversa per questa nuova fase del campionato.