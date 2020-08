TERMOLI. Giorgio Zacchigna e Francesco Compagnoni, due nuovi cestisti alla corte dell'Air Basket Termoli.

FRANCESCO COMPAGNONI

E’ la seconda firma ed è il prescelto nel fondamentale ruolo di playmaker! Nato ad Albano Laziale nel 1995 ed alto 180 cm, si trasferì appena quindicenne a Palestrina dove giocò per due stagioni.

Nel biennio successivo indossa i colori di Anagni ed aggregato, in contemporanea, al team di Veroli in serie A2.

Nelle annate seguenti indossa la maglia della Smit Roma in DNC, di Civitavecchia in C Gold Lazio e di Orvieto. Negli ultimi tre campionati ha difeso i colori di Vieste in C Gold Puglia con l’onore e la responsabilità di esserne il Capitano in campo.

Rendimento in crescendo nel triennio appena concluso, osservando le statistiche, spiccano il numero degli assist (terzo posto assoluto nella stagione 2018/2019) conditi anche da punti oltre che da numerosi rimbalzi difensivi nonostante il suo ruolo preveda altre priorità.

Alla fine dell’ultimo campionato è stato l’atleta con più minuti in campo di tutto il girone pugliese con una media superiore ai 36 minuti di gioco per partita, a dimostrazione delle sue doti di mentalità, forza fisica e generosità ben evidenti nel suo modo di calcare il parquet dove Francesco è intenso come pochi, un combattente nato.

A Compagnoni, Coach Del Vecchio ha affidato le chiavi del Team perché sa essere quel leader naturale che pensa esclusivamente al bene comune dominando difensivamente e gestendo con saggezza il ritmo e le soluzioni in attacco riconoscendo la forza dei suoi compagni e la giocata giusta da eseguire.

La Dirigenza AIR BASKET accoglie Francesco Compagnoni con entusiasmo certi che a Termoli saprà dimostrare una volta di più il suo valore!



GIORGIO ZACCHIGNA

Il cestista nato a Giulianova il 17 dicembre del 1998 è la prima firma dell’ AIR BASKET TERMOLI che verrà! Giorgio, dall’alto dei suoi 202 cm uniti alla forte fisicità può ricoprire sia il ruolo di centro sia il ruolo di ala perché la riconosciuta intelligenza tattica e la precisione al tiro lo rendono pericoloso anche dal perimetro.

Cresciuto cestisticamente nella squadra della sua città con la quale ha esordito anche in serie B. L’ultimo anno sportivo lo ha visto difendere i colori della Nuova Pallacanestro Monteroni, in C Gold Puglia, dove si è distinto in particolar modo dimostrando una crescita costante che solo il termine forzato del campionato ne ha precluso ulteriori sviluppi anche se quanto fatto lo ha comunque consacrato, cifre alla mano, come il miglior under dell’intera C Gold pugliese.

Precedentemente per Giorgio Zacchigna segnaliamo anche l’esperienza con la maglia della Nova Basket Campli in serie C Silver Abruzzo.

La dirigenza al completo così come lo staff tecnico colgono l’occasione per augurare a Giorgio il più caloroso benvenuto a Termoli, sicuri che troverà l’ambiente ed il supporto ideale per sviluppare ulteriormente il suo talento che condividerà con suoi nuovi compagni indossando i nostri colori!!