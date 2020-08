TERMOLI. Continuiamo a conoscere i nuovi acquisti della squadra termolese Italiangas Air Basket Termoli che quest'anno disputerà il campionato superiore non più Serie C Silver, ma serie Gold un campionato molto interessante che porterà la squadra a toccare città più lontane e non solo abruzzesi.

La società sta lavorando bene e già dopo aver messo a segno il ritorno di coach Miky Del Vecchio altri giocatori importanti un serbo di 2.12 Markovic ecco che a Ferragosto abbiamo incontrato in visita a Termoli il nuovo playmaker, un ruolo importante nel basket, come il numero 10 nel calcio, è il classe ‘95 Francesco Compagnoni, che arriva dal Vieste C Gold Pugliese, un giocatore che arriva qui preceduto da numeri e ambizioni importanti. Per vedere lui e gli altri che vestiranno la maglia termolese dovremmo aspettare fino a novembre, e chissà se avremo la possibilità di vederli sugli spalti del PalaSabetta causa Covid.