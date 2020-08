TERMOLI. Prosegue con successo il torneo di Basket 3x3 Swishpark, questa sera ci sarà l'epilogo con la disputa delle finali delle varie categorie impegnate nell'evento organizzato dalla Molise Basket Young le categorie Under 14, Under 16 e Under 30.

Grande successo di partecipazione, peccato per la mancanza del pubblico per via delle norme anti-Covid, altrimenti si sarebbero divertiti per lo spettacolo offerto in campo dagli atleti.

E' stata sicuramente una bella idea quella di organizzare questo torneo in tempi di coronavirus, per contribuire a dare una svolta all'immobilismo che questa pandemia ha costretto tutti i movimenti sportivi soprattutto locali, una sorta di boccata d'aria per dare un motivo in più ai giovani a continuare a credere in qualcosa come appunto lo sport.