Swishpark, come divertirsi a canestro: chi ha vinto il torneo? Ecco i risultati Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Swishpark, come divertirsi in uno scorcio di fine agosto rincorrendo canestri e avversari sul playground del parco comunale.

E’ questa la formula vincente della Molise Basket Young, che ha riproposto un torneo di pallacanestro in città.

Manifestazione, purtroppo non aperta al pubblico a causa delle norme anti-Covid, che si è conclusa con un successo di partecipazioni, ma anche di presenze al di fuoridell'impianto sportivo del parco comunale nel pieno rispettodelle stesse norme anti-Covid.

Prima edizione del torneo di basket 3x3, ideato e voluto fortemente dalla società cestistica e con l'avallodell'amministrazione Comunale.

Tre le categorie che si sono sfidate: Under 14, Under 16 e Under 30.

Alla fine di partite combattute e agonisticamente valide che hanno mostrato alcuni giovanissimi cestisti da prospettive interessanti, come la giovanissima Laura Del Sole, figlia d'arte del mitico Dino, ma anche il giovane Del Grande, proveniente da una famiglia di sportivi autentici, nonché Lorenzo Palumbo, migliore Under 16.

Ecco le classifiche finale per quanto riguarda le tre categorie in gara:

Under 30: 1) Freschezza italiana; 2) Stefano; 3) Virtus Termoli; 4) Quelli che hanno giocato prima.

Under 16: 1) Amica chips; 2) Team Eno; 3) Hellas Madonna.

Under 14: Team Asturbo; 2) Team Chiappetto; 3) Bene ma non ben simmons; 4) Made in Termoli.