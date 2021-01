Il portiere termolese Raffaele Lo Conte convocato nella nazionale di Calcio a 5

TERMOLI. Prima la Serie A, ora anche la Nazionale maggiore di Calcio a 5: l'enfant prodige termolese Raffaele Lo Conte continua a spiccare il volo. Il ventiduenne portiere sta vivendo un'altra stagione ricca di soddisfazioni in quel di Genova, dove la CDM in estate ha fatto di tutto per confermarlo e strapparlo ad una folta concorrenza. I liguri gli hanno (ri)affidato le chiavi dei propri pali anche in questa annata e nonostante il club navighi in acque profonde, in piena bagarre per evitare la retrocessione diretta, le buone prestazioni del classe 1999 hanno catturato le attenzioni di Massimiliano Bellarte - Ct della selezione azzurra – che lo ha convocato per il raduno di Coverciano in vista delle sfide di qualificazione agli Europei 2022 contro Montenegro e Finlandia. Lo Conte sarà il primo atleta nella storia del futsal termolese ad indossare la casacca della Nazionale italiana.

E pensare che solo pochi mesi fa Raffaele stava meditando una decisione a dir poco drastica, quella di smettere di giocare. Cosa ricordi di quei giorni frenetici? Felice delle scelte fatte?

“Sono molto contento della scelta fatta – dichiara Lo Conte, - non è stato facile ma fortunatamente poi sono riuscito a conciliare di più lo studio con il futsal.”

La Serie A è da un anno e mezzo ormai la tua nuova casa. Immaginavi un impatto simile? Com'è il rapporto con tutti gli altri colleghi?

“Immaginavo sarebbe stato difficile e che ci sarebbe voluto tanto allenamento e impegno per adattarsi, però mi trovo molto bene ed è un campionato bellissimo, vorrei rimanerci ancora per tanto tempo. Conosco di persona alcuni colleghi e con gli altri bene o male ci conosciamo un po' tutti. Sarà bello confrontarmi con gli altri convocati che sono grandi campioni e sicuramente questa esperienza mi aiuterà a crescere ulteriormente.”

Non bastasse la massima serie ecco la chiamata di Massimiliano Bellarte. Cosa hai pensato quando te lo hanno comunicato? Un punto di partenza o di arrivo?

“Sicuramente un punto di partenza e un grande onore! In realtà non me l'aspettavo: sicuramente l'età mi agevola, credo che anche altri portieri si meritavano la convocazione tanto quanto me se non di più però sfrutterò questa occasione.”

L'Italia si avvicina, Termoli si allontana. Come si vive questa lontananza ad appena ventidue anni?

“Ormai ci sono abituato visto che sono cinque anni che, escludendo l'estate, vivo fuori casa. Sono maturato tanto grazie alla lontananza. E' vero che mi manca la famiglia e i miei amici ma quando finisce il campionato, e solitamente a natale, rivedo tutti ed è sempre bellissimo.”

L'exploit di Lo Conte, arrivato in così breve tempo ai vertici del futsal nazionale, apre nuovi interrogativi in merito alla annosa questione dell'impiantistica termolese. Un danno questo che come primo ed inevitabile effetto provoca la fuga dei tanti talenti che proprio come Raffaele sono costretti ad abbandonare famiglie e affetti pur di inseguire il proprio sogno. Il futsal termolese è una realtà sì ben consolidata ma frenata nelle ambizioni: merita di essere riconosciuta dalle amministrazioni comunali e merita che queste si prodighino ad assicurare alle società una struttura idonea dove poter svolgere le proprie attività. Non poterne disporre è una grave mancanza, riscontrabile in pochissime altre città d'Italia – nessuna delle dimensioni di Termoli – ed è certamente l'ostacolo numero uno allo sviluppo del calcio a 5 nel territorio.

Carlo De Sandoli