Torna a dirigere in serie A l'arbitro termolese Luca Massimi: Crotone-Udinese

TERMOLI. Nuova presenza in serie A oggi alle 15 per l’arbitro termolese Luca, che Massimi continua ad affermarsi nel massimo torneo calcistico e dirigerà la gara tra Crotone e Udinese, alle 15.

Si tratta della quinta presenza, oltre a quelle marcate come quarto uomo, come quella di domenica scorsa tra Inter e Cagliari a San Siro. Un match delicatissimo nella lotta per la salvezza. Se il designatore Rizzoli gli ha affidato questa gara non ci sono altre spiegazioni se non il fatto che il fischietto termolese viene considerato con molta fiducia dagli organi direttivi dell'Aia.

Avrà come assistenti Capaldo e Dei Giudici, Paterna quarto uomo e il tandem Nasca-Longo al Var.