TERMOLI. La sezione A.I.A. di Termoli ha aumentato il numero degli associati: sono 26 i nuovi arbitri che incrementeranno la già nutrita pattuglia della sezione termolese che ha come presidente Luca Tagarelli. La cosa bella è che tra questi 26 spicca un numero cospicuo di ragazze: questo perché, su specifica richiesta Uefa, l'ambito arbitrale calcistico è stato, da poco tempo, accessibile alle quote rosa anche a livello professionistico.

Il presidente della Sezione termolese Luca Tagarelli è rimasto entusiasta per la preparazione che gli aspiranti arbitri hanno dimostrato davanti alla commissione d'esame presieduta dal Presidente della stessa sezione termolese insieme al Presidente della Commissione d'esame e componente CRA, Andrea Nasillo. Moltissimi i ragazzi, tra cui tante donne come detto, che hanno seguito il corso online diretto dal responsabile del Corso Arbitri della sezione Giacomo Monaco, in compagnia di Giuseppe Crincoli come supporto informatico.

Dopo aver affrontato i quiz tecnici, brillantemente superati da tutti gli aspiranti, è stata la volta degli esami orali in cui i ragazzi sono stati messi alla prova dalle domande della Commissione. Il Presidente della Sezione Luca Tagarelli, il Vice Presidente Danila D'Onofrio, il direttivo e tutti gli associati accolgono a braccia aperte i nuovi associati e augurano loro una carriera arbitrale ricca di soddisfazioni.

Ecco di seguito i nominativi dei nuovi arbitri: Barisciano Rita, De Santis Domenico, Di Tanna Davide, Staniscia Samantha, Guidi Simone, D'Alessandro Antonio, Petrillo Lorenzo, Marinucci Emanuele, Colella Francesco, Tammaro Alessandra, Schiattone Giulia, Rauso Martina, Cianciosi Sara, Todesco Francesco Pio, Geminiano Andrea, Ceresa Maria, Taddeo Simone, Neri Veronica, Chisena Christian, Cavallo Primiano, Savino Antonio Moro, Corropoli Fortunato, Melillo Jacopo, Spadanuda Melissa, Corvino Andrea, Ardò Nicholas.