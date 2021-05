TERMOLI. Seconda vittoria consecutiva per il Termoli calcio che liquida con un secco 3-0 il San Leucio, vittoria che fa seguito a quella perentoria di sette giorni fa a Venafro e che rilancia prepotentemente le velleità di promozione dei giallorossi di mister Carbonelli.

La partita di ieri pomeriggio è stata controllata senza affanni dai termolesi, partita giocata non a grandi ritmi perché diciamolo oggi è stata probabilmente la prima giornata con caldo quasi estivo.

Comunque i giallorossi nell'arco dei 90 minuti ha creato discrete occasioni da gol la prima vincente al 12', segnata da quel For Barrios che tecnicamente molto dotato e che ogni partita ci dimostra di avere carte in regola per categorie superiori tanto da dare davvero del tu al pallone.

Dopo il gol del vantaggio, la gara vive una ventina di minuti soporifero, poi di colpo si ravviva con Silvano che non riesce a ritrovare la via del gol in due occasioni, prima perché fermato in off-side, poi solo davanti al portiere avversario si fa ipnotizzare dallo stesso.

Si va al riposo sul vantaggio di 1-0. Al ritorno in campo passano solo 5 minuti e su una delle tante specialità di Flor Barrios, la serpentina a disorientare l'avversario nell'uno contro uno, tiro in porta deviato ma proprio sui piedi di Silvano che da pochissimi passi e segna, finalmente sbloccato al gol il forte Bomber.

Poi, dà segnali di vita il San Leucio ma sono azioni di disturbo che non impensieriscono più di tanto la difesa giallorossa e l'esperto guardiano della porta Antonio Bruno.

A corollario di questa partita a 5 minuti dal termine arriva anche il tris che lo cala Rosafio che involatosi tutto solo davanti al portiere ospite Cocuzzi e lo infila con facilità.

3-0 finale e Termoli in rilancio ora però sabato prossimo a Sesto Campano di sicuro sarà ben altra musica e tornare a casa con la terza vittoria di fila, potremmo dire sicuramente che i giallorossi si candidano prepotentemente alla vittoria finale.

CALCIO TERMOLI 1920: Bruno, Aiello, Chidichimo, Caamano, Cuman, Flor Barros, Tafili, Silvano, Dell'Aquila, De Cotiis, All. Carbonelli.

Adisp: Cosentino, Rosafio, Marascalchi, Sabatino, Mazzone, Vitiello, Kean.

SAN LEUCIO: Cocuzzi, Chiacchiari, Crastinzo, Nuosci, Ricci, Vessella, Leva, Cristinzio, Carmosino, Toto, Bangura. All Fartocco.

A disposizione: Paullo, Santilli, Di Cicco, Iannetta, Avallone, Ventura, Del Bianco.

Arbitro: Ferrara (IS)

Marcatori: 12' Flor Barrios, 50' Silvano, 85'Rosafio.