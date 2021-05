La sezione Aia di Termoli sempre più in alto, Giuseppe Perrotti assistente in serie A

TERMOLI. Dopo la carriera che sta procedendo più che bene come arbitro nella massima serie di Luca Massimi, ecco che un altro giovane rappresentante uscito dalla fucina di talenti arbitrali della sezione Aia di Termoli, che come assistente sta seguendo le orme di un altro talento, che da poco ha smesso, Alessandro Petrella.

Stiamo parlando di Giuseppe Perrotti che martedì scorso è sceso in campo alla stadio Diego Armando Maradona di Napoli, come assistente dell'arbitro Giampaolo Calvarese di Teramo nell'anticipo della 36^ giornata della serie A Napoli-Udinese.

Dalla sintetica biografia che ci ha fornito un suo mentore, Carlo Scarati, dirigente di primo livello della classe arbitrale nonché ex e primo presidente della sezione Aia termolese, si evince che Giuseppe Perrotti 32 anni ha iniziato come ottimo arbitro a livello regionale con a suo appannaggio la finale di Coppa Italia e passaggio ai ruoli Cai nella stagione 2010 /2011 e dopo solo un anno promosso alla Can D.

Tre anni di serie D da arbitro, quattro anni di serie C (a domanda) passaggio in B l'1/07/2019 con debutto il 19/07/2020 in serie A questa stagione 8 partite con Napoli Udinese.

Chi lo conosce apprezza i suoi metodi e ci dice senza mezzi termini che Perrotti è un predestinato nel ruolo e lui, potrebbe raggiungere il ruolo da internazionale prossimamente.

In bocca al Lupo, viva il lupo per Giuseppe Perrotti.