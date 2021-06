TERMOLI. Sconfitta pesante casalinga nella gara di andata delle semifinali playoff in Eccellenza per il Termoli Calcio 1920-

Anche se nel calcio le speranze sono sempre le ultime a morire, ma davvero ci risulta difficile pensare che fra sette giorni i giallorossi possano andare a casa dell'Aurora Alto Casertano e ribaltare questo penalizzante 0-2 interno. Purtroppo si chiudono al 90% e oltre per cento le velleità di sognare un salto di categoria quest'anno.

Gli Alto Casertani già mercoledì scorso con una squadra imbottita di riserve, lasciati i titolari di proposito a riposare, crearono non pochi problemi.

Oggi finché la condizione ha retto le sorti dei giallorossi, sostenuti pure dagli ultras che sono tornati allo stadio con cori, incitamento e fumogeni come si vecchi tempi, hanno tenuto testa ai forti avversari, poi nella ripresa le gambe cominciavano ad appesantirsi e al 69esimo in posizione molto dubbia di off-side Panico con il colpo dello scorpione superava Bruno in uscita per lo 0-1 e da quel momento la squadra ha mollato anche a livello mentale, tant'è che poi nel finale arriva anche il colpo dello 0- 2 con Rega e così anche per quest'anno sta per calare il sipario sullo stadio Cannarsa.

Prima del rompete le righe c’è la gara di ritorno fra sette giorni, ma pensiamo non sia il caso di farsi troppe illusioni, l’unica cosa è vedere l'evolversi della situazione nazionale di diverse società in crisi per via della pandemia e chissà se Termoli hanno le intenzioni tentare una domanda di ripescaggio anche se per il momento queste cose viaggiano nel mondo dell'utopia.