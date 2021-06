Non riesce il miracolo, Termoli calcio fuori dai play-off di Eccellenza

TERMOLI. Se il Campobasso festeggia alla grande una stagione straordinaria, tornando in serie C, i giallorossi di Termoli tornano mestamente a casa, fuori dai play-off di Eccellenza.

Conclusasi con un nulla di fatto anche questa stagione, il pareggio 2-2 contro l’Aurora Alto Casertana di oggi non è servito a nulla dopo la sconfitta di sette giorni fa.

Purtroppo il mini torneo che aveva acceso qualche speranza di successo, grazie all’inopinata sconfitta alla prima in casa con il Bojano e poi quella d’Isernia, ha vanificato i sacrifici fatti, bastava non perdere con il Bojano e a Isernia con due pareggi probabilmente al Romagnoli di Campobasso a giocarsi la vittoria per il salto di categoria, ci sarebbe stato il Termoli e non l’Isernia. Ora che accadrà ? Ci sarà un seguito di questa società? Noi in questo momento non abbiamo nessuna notizia, sarà la società attuale a dirci se il calcio a Termoli avrà un seguito o no.

Vedremo quello che accadrà dopo qualche momento di riflessione da parte della dirigenza.