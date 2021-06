Castelluccio rinnova la sfida: grazie a tutti, ci riproveremo (ma dateci una mano)

TERMOLI. Ha affidato a una nota a sua firma, Marco Castelluccio, il compito di fare chiarezza sul futuro del calcio giallorosso a Termoli.

«E’ terminata la nostra avventura, ci siamo fermati alla semifinale play-off, usciamo a testa alta, consapevoli di aver dato tutto, abbiamo fatto errori, abbiamo affrontato infortuni, ma soprattutto siamo stati sempre uniti anche durante la pandemia, nessuno è andato a casa, speravamo tutti nella ripresa, abbiamo trascorso 11 mesi, sì 11, da agosto a giugno tutti uniti, in mille difficoltà tra nuovi e vecchi componenti della squadra, e solo noi sappiamo tutto quello che abbiamo subito e silenzio siamo andati avanti contro tutto, difficoltà nei campi, negli alloggi, negli sponsor, e in tutti quei piccoli aiuti che ci avrebbero reso il nostro percorso più facile.

Ma oggi sono fiero e soddisfatto di quello che abbiamo fatto insieme, la cosa più bella è stato riportare i ragazzi della curva allo stadio e anche a Capriati erano presenti con il gruppo storico delle "sempre le solite", un grazie di cuore a voi che ci avete creduto insieme a noi, grazie perché voi siete il 12° uomo in campo, grazie perché avete dimostrato che voi conta la maglia e non la categoria, un grazie a miei ragazzi tutti, e voglio ricordarli: Bruno, Cosentino, Marascalchi, Giorgilli, Giardiello, Gabriele, Caputo, Rosafio, Chidichimo, Paiano, Aiello, Vitale, Touré, Sabatino, Barrios, Vitiello, Cuman, Antuoni, Fiore, Hisay, Caamano, Mazzone, Porgo, Giuliano, Karim, Rodrigues, Iannone, Ciccotosto, Youness, Amed, Sow, Silvano, Kean, Dell'Aquila, Cavalli, De Cotis, Tafili, Fantasia.

Siete stati straordinari, sono fiero ed orgoglioso di essere stato il vostro amico presidente, orgoglioso di aver lottato con voi fino alla fine e spero che la promessa che ci siamo fatti riusciremo a mantenerla l’anno prossimo, tra 40 giorni si riparte, e come vi ho già detto voglio ripartire con voi, sono sicuro che ce la faremo.

Un grazie ad Alberto Montano, Pino Nuozzi, Franco Nardecchia, Giovanni Cannarsa, Pino De Palo, Remo Scardera, Mariagrazia, che anno contribuito affinché tutto andasse per il meglio; un ringraziamento alla polisportiva San Pietro e Paolo, per la gentile disponibilità per gli allenamenti concessi.

Un grazie a Maria Di Florio per la pazienza e il grande contributo per cucinare a 16 ragazzi tutti i giorni a pranzo e cena, un grazie a Michele Barile e alla Misericordia per i tamponi concessi.

Un grazie a tutti i tirapiedi del Termoli, un grazie a chi ci odia, un grazie a chi fa le vertenze, un grazie a chi ride dopo la sconfitta della squadra della sua città, noi andremo avanti, io andrò avanti anche se non sono un grande imprenditore, sono un tifoso, sono orgoglioso di essere il presidente del Termoli, sono a detta di qualcuno un folle per continuare da solo, ma farò di tutto insieme a quei pochi come Montano, Nuozzi, che credono in Termoli e nel Termoli, questa città, questi tifosi, meritano rispetto, e faremo sempre tutto affinché possiamo festeggiare il ritorno in serie D.

Ora tocca al sindaco, alla classe imprenditoriale, tirare fuori la loro termolesità e darci una mano, noi crediamo in voi, voi credete in noi. vi abbraccio con tanto affetto e vi lascio con un arrivederci al prossimo campionato.

Forza ragazzi andiamo a prendere quello che abbiamo perso ora».