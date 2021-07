Prossima la firma, Flaviano Montaquila pronto a rilanciare il Termoli calcio 1920

TERMOLI. Termoli Calcio 1920, è ormai quasi ufficiale, mancano solo alcuni dettagli: nella prossima stagione la squadra termolese avrà come presidente Flaviano Montaquila, che già presidente dell’Aurora Alto Casertano, fresco vincitore del campionato di Eccellenza Molisana che disputerà il campionato di serie D, e il Termoli in Eccellenza, quindi due squadre.

Manca solo la firma ufficiale sull’atto.

Una firma che arriverà nei prossimi giorni. Dal sito casertano Paese News apprendiamo per bocca di Flaviano Montaquila parole di miele su Termoli: “Sono da sempre innamorato della città di Termoli, da anni è la mia città per le vacanze. Ha uno stadio bellissimo e tifosi appassionati. Il nostro obiettivo sarà quello di disputare i prossimo campionato puntando alla promozione”. Queste parole di Montaquila per spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad acquisire il Termoli Calcio sembrano molto di più che una conferma ufficiale. L’imprenditore vairanese avrebbe anche già pronta la struttura societaria del nuovo Termoli che prevede lui alla presidenza, Raffaele Ronchi sarà vice presidente, Tonia Santagata il segretario, Marco Castelluccio (attuale presidente del Termoli) sarà il direttore sportivo, Clemente Santonastaso sarà il direttore generale.

Di Flaviano Montaquila chi lo conosce in campo imprenditoriale parla più che bene, come uomo di sport parlano i risultati la sua squadra, l'Aurora Alto Casertano è stata un'autentica corazzata non solo nel mini torneo a sette squadre, ma anche prima ancora della sospensione per Covid, aveva dato segni di grandeur.