Stage giovanili, iscrizione e dieci ingaggi in pochi giorni: come corre il nuovo Termoli calcio

TERMOLI. Stage, iscrizione e dieci ingaggi solo nell’ultima decade per mettere a disposizione del tecnico Raffaele Esposito un roster di caratura adeguata.

Va come un treno la nuova dirigenza giallorossa del Termoli calcio 1920.

Il raduno per l’avvio della preparazione in vista della nuova stagione agonistica è fissato al 17 agosto allo stadio Cannarsa e le aspettative della nuova compagine guidata dal presidente Flaviano Montaquila sono elevate.

Venerdì scorso sui campi della Polisportiva Santi Pietro e Paolo di via Biferno c’è stato uno stage per la ricerca di giovani calciatori, con cui formare le squadre juniores 2002, 2003 e 2004.

«Gioca per il tuo territorio», così è stato denominato lo stage.

Al campo della Polisportiva sono giunti giovani dalla Puglia, Abruzzo, Campania, Molise e altre zone, alla presenza del direttore sportivo Clemente Santonastaso e e del dirigente Pino Nuozzi.

Ottimo il riscontro alla fine della giornata, ma sono in programma anche altri stage dello stesso tipo.

Poi, in sequenza: tutti i nuovi arrivi:

Alessandro Di Bellone è un portiere classe 2002. Grandi esperienze tra i grandi, inizia nel settore giovanile del Portici, poi passare in promozione al Montoro in provincia di Avellino. Dopo passa nella Primavera del Benevento. Poi per lui esperienze a Buccino e Acerrana entrambe in Eccellenza.

Andrea Cecoro è un difensore classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Casertana, partendo dall'under 16 nazionale, arrivando agli allenamenti in prima squadra.

Vincenzo Scognamiglio è un attaccante esterno classe 2000 di 1,85mt, cresciuto a livello giovanile tra Lanciano, Spal e primavera del Benevento. Per lui esperienze in prima squadra col Milano City in serie D, vince il campionato di Eccellenza in Molise con il Comprensorio Vairano, ultimo anno a Gozzano in D.

Vincenzo Riccio è un portiere classe 1999 è cresciuto nel Settore Giovanile della Juve Stabia iniziando l’esperienza tra i grandi a Campobasso in serie D. Successivamente per lui tre anni da assoluto protagonista in Eccellenza con le maglie di Afro Napoli, Pomigliano e Casoria. L'ultimo anno ritorna in D con la Puteolana.

Difensore classe 1999, Vincenzo Visconti è cresciuto nel settore giovanile della Roma dove inizia la trafila dai Giovanissimi Nazionali fino ad arrivare in Primavera. Passa alla Casertana in serie C per poi andare a Lecco in serie D. A seguire due anni a Matelica sempre in D dove in due anni vince tutto, Playoff Nazionali, Coppa Italia di serie D e nel secondo anno il Campionato da assoluto protagonista. Ultimo anno passa al Muravera squadra sarda del girone G. Per Vincenzo un totale di circa 90 partite in D.

Antonio Di Costanzo, attaccante esterno classe 2000 di 1 metro e 86 centimetri. Nonostante la giovane età Antonio vanta ben 5 campionati all’attivo di cui uno di serie D con il Gragnano e 4 di eccellenza con Casoria, Virtus Volla, Vico Equense e Albanova

Giuseppe Di Lascio, centrocampista classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile tra Cesena e Salernitana. Gioca la prima stagione di Eccellenza a 16 anni con la Battipagliese. Per lui due anni alla Battipagliese per poi passare all’Agropoli dove arriva fino alla finale nazionale playoff contro il Brindisi. Poi Formia in eccellenza laziale, Agropoli in D, Nuova Itri ancora in eccellenza laziale e ritorno ad Agropoli dove la corsa alla D si ferma nei playoff. Questo sará per lui il sesto campionato vantando oltre 100 partite disputate tra Eccellenza e serie D.

Simone Conte, centrocampista classe 2001, inizia la sua crescita nel settore giovanile dell’Udinese fino all’under 17 nazionale poi passa nel settore giovanile della Casertana arrivando alla prima squadra. Ultimi due anni tra i protagonisti in Eccellenza Campana con il Napoli United diventando anche capitano della Rappresentativa Regionale di categoria.

Giuseppe Tartaglione è un difensore classe 2002 che nonostante la giovane età vanta gia 3 annate tra i grandi, per lui esperienze alla Frattaminorese in Promozione e Gladiator tra Eccellenza e serie D.

Mattia Pesce, difensore classe 1999, ha maturato molte esperienze nei settori giovanili tra Ternana, Sambenedettese, Salernitana e Bari dove arriva in prima squadra collezionando 3 panchine in serie B. Continua la sua crescita nei grandi in giro per l’Italia in serie D con San Tommaso, Nola, FC Vado e Latina.