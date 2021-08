TERMOLI. Forte di una dozzina di ingaggi nell’ultimo periodo, il nuovo Termoli Calcio è nato questo pomeriggio al Cannarsa, nuovo davvero nel senso stesso della parola.

I tanti e giovani giocatori, tutti con svariate esperienze anche in categorie superiori, sono all'esordio nella squadra giallorosso. Della formazione della scorsa stagione non c’è nessuno.

Presente il direttore generale Clemente Santonastaso, mentre il tecnico Raffaele Esposito deve ancora terminare la quarantena per aver contratto il Covid, ma domani farà il tampone e se come sarà risulterà negativo, già da giovedì sarà a Termoli per dirigere il suo primo allenamento.

La prima cosa che salta agli occhi nella nuova gestione è il fatto che c'è una organizzazione che rasenta la perfezione, senza voler togliere nulla ai decenni passati dopo l'era Cesare che è stato l'ultimo periodo di grande calcio in riva all'Adriatico.

Era da tempo che nel giorno del raduno avevamo davanti a noi una squadra sicuramente ancora da completare, ma comunque una squadra, tanti tecnici e preparatore atletico, tifosi sugli spalti, insomma tanta roba che fa ben sperare per il futuro, e se il famoso detto dice che il buongiorno si vede dal mattino, qui siamo davvero sulla buona strada.

Il presidente Flaviano Montaquila sarà per un breve periodo di vacanza a Termoli e approfitterà per seguire i ragazzi al lavoro.

Il prossimo 21 agosto ci sarà la prima amichevole a Campomarino, poi il 29 inizierà la stagione ufficiale con la coppa Italia Molise, al Cannarsa il derby con il Termoli 2016.

Ascoltiamo in una video intervista il direttore generale Clemente Santonastaso.