TERMOLI. Si avvicina a grandi passi la prima sgambatura amichevole del rinnovato Termoli Calcio 1920 del nuovo patron Flaviano Montaquila.

Oggi esordio per Montaquila allo stadio Cannarsa non solo per lui da presidente, ma anche per il giovane ma già carico di esperienza allenatore Raffaele Esposito, che ha dovuto posticipare la sua presenza a Termoli di 3 giorni, perché quando stava preparando il tutto per l'inizio della preparazione è stato colpito con la sua famiglia dal Covid, per fortuna per loro tutto si è risolto per il meglio, a parte qualche giorno come da prassi di quarantena.

Oggi dopo essere tornato negativo, Raffaele è corso qui a Termoli dai ragazzi pronto a dirigere il suo primo allenamento.

Sostituito in questi pochi giorni dal direttore generale Clemente Santonastaso, che a sua volta è anche allenatore con tanto di patentino.

Raffaele ha trovato un bel gruppo di ragazzi che comunque hanno dalla loro già importanti esperienze di categorie superiori e che lui molti di loro conosce bene avendoli avuti in squadre da lui allenate. La società, organizzata al massimo, non gli fa mancare nulla, la squadra è già ben rodata, arriveranno altri calciatori, come del resto ne arrivano tutti i giorni, ora loro devono solo pensare a lavorare, sabato la prima amichevole a Campomarino per vedere i primi progressi con un vantaggio in più questa squadra, questa società, la fiducia della tifoseria che ha già fatto intendere che torneranno a tifare sugli spalti come ai vecchi tempi perché hanno detto al presidente a noi non interessa tornare a vincere subito, ma aver constatato che ci sia un progetto lungimirante e questo per ora può bastare, la loro presenza già si potrà cominciare a vedere sabato pomeriggio al Santa Cristina di Campomarino nel memorial “Ezio Di Basilico”.