TERMOLI. Oggi inizia formalmente la stagione 2021-22 del nuovo Termoli Calcio 1920 con la prima uscita amichevole pre-campionato, a Campomarino allo stadio Santa Cristina per il Memorial Ezio Di Basilico, si scende in campo alle 16.30.

Noi che stiamo seguendo dal giorno dell'inizio della preparazione martedì 17 agosto quotidianamente la squadra, dopo aver ascoltato il direttore generale Clemente Santonastaso, il presidente Flaviano Montaquila e il tecnico Raffaele Esposito, è giunto il momento di conoscere uno ad uno i nuovi giocatori del Termoli, giocatori tutti nuovi al 100%, della scorsa stagione non ce n'è nemmeno uno.

Ci sembra doveroso partire da colui che è in predicato di vestire la maglia del numero uno, il portiere, il quale è arrivato proprio ieri perché nei giorni scorsi ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid.

Vincenzo Riccio è ufficialmente un calciatore del Termoli Calcio.

Portiere classe 1999 è cresciuto nel Settore Giovanile della Juve Stabia iniziando l’esperienza tra i grandi a Campobasso in serie D. Successivamente per lui tre anni da assoluto protagonista in Eccellenza con le maglie di Afro Napoli, Pomigliano e Casoria. L'ultimo anno ritorna in D con la Puteolana. Ascoltiamolo.