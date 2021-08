TERMOLI. Prima sgambata sotto un sole cocente allo stadio Santa Cristina di Campomarino del Termoli Calcio 1920 impegnato contro l’omonima Asd nella prima edizione del memorial Ezio Di Basilico, il 60enne dipendente comunale campomarinese morto causa Covid.

Una bella partita nonostante il gran caldo e poi per il Termoli dopo solo 4 giorni dall'inizio della preparazione, mentre i locali sono in preparazione dall'8 agosto.

Mister Esposito abbozza subito un undici indicativo che sembra nonostante tutto in palla, su tutti De Filippo, Maione e il giovane portiere Di Bellonio, autore di un paio di ottimi interventi.

Il Termoli è passato in vantaggio su calcio di rigore messo a segno da De Filippo, Maione autore di spunti interessanti, molto veloce e tecnicamente ben messo.

Anche il Campomarino, allenato da un tecnico in gamba e vincente come Leo Tanga, si preannuncia protagonista in Promozione.

La prima edizione del memorial Di Basilico va agli archivi con la vittoria per 1-0 anche se nella ripresa è stato annullato il secondo gol.

Altra nota il ritorno del tifo organizzato oggi al santa Cristina, solo un assaggio, ma domenica prossima in coppa Italia saranno tutti lì.