TERMOLI. Continuiamo a conoscere i nuovi giocatori del Termoli Calcio 1920, questa volta abbiamo intervistato Francesco De Filippo classe 1997, cresciuto nel settore giovanile della Casertana dove arriva in prima squadra come attaccante.

Con la maglia rossoblù ha collezionato varie apparizioni, regalando alla società la vittoria nel derby contro la Paganese, mettendo a segno il gol vittoria.

Andato in gol anche in coppa Italia contro la Maceratese. Poi per lui esperienze in serie D con Aversa e Portici e in Eccellenza con Palmese e Marcianise. Benvenuto Francesco! Sabato scorso nella prima uscita del nuovo Termoli a Campomarino nel memorial Ezio Di Basilico, vinta dai giallorossi per 1-0, è stato lui a segnare seppur su calcio di rigore.

Ora aspettiamo lui e tutti i suoi compagni alla prima uscita ufficiale domenica prossima al Cannarsa nel derby di coppa Italia regionale contro il Termoli 2016.