Il nuovo Termoli calcio 1920 impegnato nel derby di coppa Italia al Cannarsa

TERMOLI. Con un post ufficiale della società presentato il primo incontro ufficiale per il Termoli Calcio 1920. La squadra del presidente Flaviano Montaquila debutta allo stadio “Gino Cannarsa” nella prima partita di Coppa Italia Regionale. L’occasione è di quelle ghiotte in quanto i giallorossi saranno di fronte all’altro team della città che milita nel campionato di Promozione. L’appuntamento è per domenica pomeriggio alle 16 quando si tornerà a respirare calcio giocato dopo tutte le restrizioni imposte dal Covid-19 nell’ultima stagione calcistica. Il Termoli Calcio 1920 sarà di fronte al Termoli 2016 in un derby cittadino tutto da vivere. Il test sarà valido anche per il mister dei giallorossi Raffaele Esposito che dopo la vittoria in amichevole a Campomarino ha continuato la preparazione proprio in vista dei primi impegni ufficiali nei quali i giallorossi saranno chiamati a confermare le aspettative di tutto l’ambiente. Avanti Termoli

Inizia così la nuova stagione agonistica per il calcio regionale ed è subito Coppa Italia.

Molte le aspettative del nuovo progetto.

Oggi dopo quasi 15 giorni di preparazione e un’amichevole, quella di sabato scorso, mister Esposito potrà constatare di persona i progressi che i suoi ragazzi stanno facendo, già si erano cominciati ad intravedere a Campomarino.

La squadra fino al 12 settembre, giorno dell’inizio del campionato, sarà sempre un cantiere aperto dove è possibile ci siano miglioramenti a livello tecnico con ulteriori nuovi inserimenti.

Della squadra avversaria di oggi il Termoli 2016, ancora non sappiamo molto, ma ci è giunta voce che ci sono giocatori che già ne hanno fatto parte lo scorso anno e che le intenzioni della dirigenza sono di disputare un campionato ricco di soddisfazioni e chissà. Oggi fischio d’inizio alle ore 16 ci sarà il pubblico naturalmente chi verrà lo dovrà fare sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.