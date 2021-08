TERMOLI. Paolo Recchia protagonista del campionato di calcio Primavera, in forza al Delfino Pescara.

Proviene dall’apprezzata fucina calcistica della polisportiva Santi Pietro e Paolo, dove sono tanti i talenti locali poi approdati in serie superiori.

Paolo è un portiere, ha esordito in casa del Genoa, anche se al debutto ha incassato 6 reti.

Ma nessun dramma in casa pescarese, non sono contro queste squadre che gli abruzzesi si devono misurare gli obiettivi per loro sono ad esempio valutare e mettere in mostra i loro gioiellini tra i quali si può inserire anche il portiere termolese Paolo Recchia.