TERMOLI. Un 3-0 meno agevole del punteggio finale quello inferto dal nuovo Termoli Calcio 1920, che nel derby di Coppa Italia di oggi pomeriggio, che ha sancito anche l’esordio ufficiale della compagine giallorossa, ha battuto l’asd Termoli 2016 sul terreno di gioco dello stadio Cannarsa.

L’undici di Esposito è andato in vantaggio già al 7’ del primo tempo, con una bella combinazione che trovava pronto in area Maione che scagliava in porta, nonostante un tentativo in tuffo di Aceto, un diagonale che s’insaccava alle spalle del portiere avversario.

Dopo il gol il Termoli 1920 ha controllato con agilità, ha cercato anche senza molta convinzione il raddoppio e così piano piano il Termoli 2016 di mister Lallopizzi ha preso coraggio e in un paio di occasioni, al 31’ e al 38’, ha fatto correre qualche brivido alla difesa del Termoli calcio 1920, ma Riccio il portiere giallorosso, ci ha messo una pezza.

Primo tempo chiuso, dunque, sull’1-0.

Nella ripresa, la formazione del Termoli 2016 come prevedibile avendo meno benzina nelle gambe a differenza è calata un po’ di condizione e allora la formazione di patron Montaquila ha preso l’iniziativa e sono saliti in cattedra Mauro, Lorusso, De Filippo e Di Costanzo e al 28’ con Lorusso e al 30’ con De Filippo segnano secondo e terzo gol, archiviando la pratica.

Ora domenica prossima si va a Petacciato. Sul Termoli 2016 solo note positive, siamo certi che appena la condizione raggiungerà il top reciterà un ruolo di spessore nel campionato di Promozione.

Buona la prima quindi per il nuovo Termoli calcio e allora chi ben comincia…