TERMOLI. Ha preso il via oltre anche la preparazione della squadra giallorossa Juniores del Termoli calcio 1920, squadra che è obbligo per il campionato di Eccellenza.

La formazione è allenata dal bravo Marcello Corazzini, il dirigente incaricato è Gianni Lanzone, mentre il preparatore atletico è Pietro Chiorri e il preparatore dei portieri Roberto Lacerenza.

Avere una juniores all'altezza della situazione non può che essere un bene che si potrebbe senza ombra di dubbio riflettere sul bene della prima squadra, questa è la filosofia della nuova proprietà che come spesso accade potrebbe risultare vincente - in questa squadra Mister Corazzini è una garanzia perché - lui che fin da quando ha smesso di giocare ha sempre avuto a che fare con le giovani promesse calcistiche locali e non. Buon lavoro anche a loro.