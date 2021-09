TERMOLI. Dopo i due successi maturati in coppa Italia, al debutto anche nel campionato di Eccellenza il nuovo Termoli calcio 2021-2022.

“Splende il sole sullo stadio Cannarsa alla vigilia della prima giornata di campionato contro l’Aurora Ururi 1924 Il prato attende di diventare il palcoscenico di uno spettacolo mai visto prima e le tribune attendono i tifosi che sostengono la propria squadra del cuore. È ora di tornare allo stadio”.

Queste le istruzioni per l’ingresso allo stadio: domenica presso lo Stadio “G. Cannarsa” dalle ore 13:30, tariffe biglietti: CURVA MARCO GUIDA: 5 € - TRIBUNA: 8 € - TRIBUNA VIP: 10 €.

Termoli Calcio 1920 rinnovato in tutte le sue espressioni, dal presidente, alla dirigenza, passando per la squadra e fino al magazziniere, oggi c’è anche la figura del responsabile del marketing.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, il giovane imprenditore di successo Flaviano Montaquila è una persona lungimirante vede lontano e ha capito che per riportare il Termoli Calcio nella collocazione che gli spetta per il suo blasone, la piazza ha capito che qui si fa sul serio e si è riavvicinata alla squadra sia in casa che in trasferta e questo è sicuramente un primo passo importante.

Una rosa molto competitiva e che continua a far arrivare giocatori nuovi e soprattutto giovani con esperienze in categorie superiori ecco l’ultimo in ordine di tempo arrivato in riva all’Adriatico: Luigi De Maria, difensore classe 2002, è un nuovo giocatore del Termoli Calcio 1920.

Cresciuto nel settore giovanile del Benevento e della Casertana, dove arriva in prima squadra e viene chiamato a vestire la maglia azzurra della nazionale under 17 di mister Arrigoni e mister Corino, diventando un punto fermo per un anno e mezzo. Ultima metà della stagione all’Acerrana, dove arriva a giocarsi l’accesso in serie D nella finale di eccellenza campana. Appuntamento quindi alle 15 allo stadio Cannarsa per tornare a tifare e vincere insieme.