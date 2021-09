TERMOLI. L’assessore comunale Michele Barile, in occasione della prima giornata di campionato di Eccellenza che vedrà alle 15 l’esordio casalingo dei giallorossi termolesi contro i giallorossi dell’Aurora Ururi, ha voluto fare i propri auguri e in bocca al lupo alla rinnovata società e squadra del Termoli Calcio 1920, per una stagione agonistica ricca di soddisfazioni e magari di vittorie importanti, perché una piazza importante come Termoli merita di riavere visto che mancano da troppo tempo.