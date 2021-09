TERMOLI. Quattro uscite stagionali e quattro vittorie, tra l’amichevole valida per il memorial Di Basilico a Campomarino, i due match di Coppa Italia e anche al debutto nel torneo di Eccellenza. Esordio vittorioso oggi pomeriggio allo stadio Cannarsa, il Termoli calcio 1920 batte 2-0 l’Aurora Ururi. Una rete per tempo e i primi tre punti incamerati, con Di Costanzo al 25esimo del primo tempo. Giallorossi padroni del campo, tanto che il portiere Ricci non ha dovuto fare una sola parata degna di questo nome.

Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo il Termoli dovrà essere di più concreto sotto porta, ma questo siamo certi arriverà con le prossime gare. La squadra giallorossa oggi in maglia bianca per dovere di ospitalità visto che anche l’Ururi e Giallorosso, ha tenuto per tutti i 90 minuti sotto pressione la formazione di Ururi gli ospiti perdono subito il giovanissimo Scarati per un problema alla spalla e fino da subito ha cercato la via del gol ci è andato vicino diverse volte ma solo al 25esimo passa con Di Costanzo lesto a riprendere una respinta in area dopo una punizione. Insistono i termolesi ma si va al riposo sull’1-0.

Stesso copione nella ripresa, Termoli nella metà campo ururese ma non riesce a passare, ci prova spesso, ma c'è sempre qualcuno che s'immola a respingere o anche Silvestri il portiere che para.

Al 25esimo il secondo gol e a realizzarlo è l’ottimo Di Fortunato, che insacca da par suo 2-0 e in pratica partita infiocchettata, ci sarebbero anche le opportunità per incrementare il bottino ma gli avanti di Esposito sciupano.