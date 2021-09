TERMOLI. Seconda giornata del campionato di Eccellenza molisana, il Termoli Calcio 1920 oggi fa visita al Real Guglionesi che nella prima partita del torneo non ha ottenuto punti e quindi oggi la gara casalinga assume contorni ancor più stimolanti per poter far felici i propri tifosi.

Tra le fila dei neroverdi milita una cospicua rappresentanza di ex calciatori giallorossi, che senza dubbio vorrà prendersi qualche rivincita.

Oggi a Guglionesi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni caricato al massimo e anche da Termoli il ritrovato tifo organizzato sarà presente ad incitare l’undici di mister Esposito.

La partita offre un Termoli 1920 che ha solo vinto tra coppa e campionato e oggi la squadra vorrà ripetersi.

Il giovane tecnico scelto da patron Montaquila ha catechizzato i ragazzi dicendo loro di non pensare a nulla che non sia la gara in campo.

La squadra si sta allenando dal 17 agosto a ritmo serrato, la condizione è quasi al top e noi che li seguiamo quasi quotidianamente vediamo progressi giorno per giorno, devono solo affinarsi di più quando sono sotto rete, anche domenica scorsa contro l’Aurora Ururi, incontro dominato per quasi tutti i 90 minuti, tante sono state le reti mancate per un nonnulla, per il resto la squadra gira.

Evidente che alcuni dei giocatori giallorossi farebbero bella figura anche in categorie superiori.

Oggi il test a Guglionesi è probante, un eventuale successo metterebbe senza dubbio i giallorossi in una posizione invidiabile e che dovrebbe far scattare campanelli d’allarme negli avversari diretti per la vittoria del torneo.