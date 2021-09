TERMOLI. Il Termoli Calcio 1920 vince di rigore nel big match della terza giornata di campionato è inizia una mini fuga. Siamo appena alla terza giornata del torneo di Eccellenza, ma mette la pulce nelle orecchie di quelle squadre che ambiscono come il Termoli alla vittoria finale.

Ha faticato non poco la formazione termolese, poiché di fronte ha trovato una squadra forte, organizzata e anche cattiva al punto giusto, che è riuscita a controllare gli attacchi portati da Lo Russo, Di Costanzo e De Filippo.

Alla fine, quando ormai il nulla di fatto sembrava il risultato più scontato ecco il lampo targato Di Costanzo, che entra in area e un difensore lo atterra, intervento sanzionato col penalty.

Molte proteste da parte dei rossoblù, probabilmente altri arbitri a pochi minuti dal termine lo avrebbero ritenuto generoso e non lo avrebbero fischiato, comunque il contatto c'era e averlo dato comunque non deve far gridare allo scandalo.

Alla fine il portiere più impegnato tra i due è stato quello di Campodipietra Borreca, per il giallorosso Riccio solo ordinaria amministrazione.

Un primo tempo assai avaro, le due squadre, consapevoli che si stavano giocando parecchio, si sono quasi annullate.

Solo un paio di azioni pericolose - si fa per dire - dei giallorossi e una in contropiede degli ospiti dopo un calcio d'angolo dei padroni di casa.

Nella ripresa il Termoli ha spinto di più, trovando però un muro invalicabile di una squadra che merita le posizioni di vertice.

Alla fine solo un episodio poteva dare la svolta e questo episodio è stato il calcio di rigore realizzato da De Filippo.

Al fischio finale dopo 7 minuti di recupero, qualche parola di troppo a bordo campo tra vincitori e vinti, ma tutto finiva lì. Infine, nell'intervallo, presentata anche la squadra Juniores.