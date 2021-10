TERMOLI. Due incontri che daranno la misura del campionato di Eccellenza del Termoli calcio 1920.

Con oggi pomeriggio a Venafro e domenica 10 ottobre a Isernia i giallorossi capiranno meglio se questa stagione sarà quella della rinascita oppure dovranno attendere ancora.

Intanto, a questi due importanti e probanti match, l’undici di mister Esposito arriva nel migliore dei modi soprattutto psicologicamente.

Primi in classifica e da soli a punteggio pieno, avendo vinto le prime tre partite del torneo, con sette vittorie complessive in altrettanti incontri, considerando anche gli altri impegni. In questo momento va risolta la mancanza di concretezza sotto porta.

La squadra gioca bene, crea diverse occasioni da gol, ma quando è il momento di quagliare nascono problemi: o di mira o di posizionamento per liberarsi al tiro in modo efficace.

Difetti visti anche domenica scorsa contro il forte Campodipietra, spesso il Termoli calcio 1920 aveva in mano il pallino del gioco, ma senza riuscire ad affondare il colpo.

In difesa, invece, reparto blindato con il forte difensore greco Davros.

L’eventuale vittoria corsara a Venafro sarebbe un bel colpo per la concorrenza, e in vista poi della successiva gara di Isernia contro Panico & C. darebbe più certezze agli adriatici e a loro più preoccupazioni.