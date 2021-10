TERMOLI. Stagione decollata anche per l’altra squadra termolese, il Termoli 2016, che milita nel campionato di Promozione.

Formato da un gruppo di giovani che al 99 % sono tutti di matrice termolese.

Oggi abbiamo incontrato il presidente Emanuele Di Biase giovane imprenditore termolese, con un passato da calciatore anche di un certo livello, un calcio sicuramente a differenza di quello di oggi molto più romantico.

La compagine che oggi a tre giornate dall'inizio della stagione ha ottenuto due vittorie e una sconfitta, vanta 6 punti in classifica che non sono certo un bottino scarno.

"Noi non abbiamo posto nessun obiettivo altisonante né al tecnico esperto nell'allenare i giovani Nicola Lallopizzi da Montenero, che al suo secondo Giancarlo Iovannelli che fa anche il preparatore atletico – spiega Di Biase - e tantomeno ai ragazzi, ai quali come società abbiamo chiesto solo di divertirci, poi naturalmente se arriva qualcosa di buono e inaspettato certamente ne saremo lieti».

Di Biase è al vertice della società da 3 anni: «Abbiamo ragazzi, ripeto termolesi, con una media tra i 20 e i 22 anni: i vari Giacobbe, Scarpone, Impicciatore e molti altri con ottimi numeri; in coppa Italia ottimi banchi di prova per la crescita di condizione, nella gara con il Termoli Calcio1920 avevate visto una squadra che aveva pochi giorni di preparazione nelle gambe e queste finché hanno retto è stato dato filo da torcere ai più quotati giallorossi d'Eccellenza, poi quando la birra era terminata il Termoli ci ha chiusi.

Ma quella gara ci ha fatto capire che avevamo intrapreso la via giusta. Ora Sabato avremo per la quarta giornata una partita casalinga alle ore 15 contro il Ripalimosani 1963 che hanno solo 2 punti in classifica allenata da Bentivoglio, ma questo non ci deve far pensare minimamente che sia una partita facile, tutt'altro. Confido in Lallopizzi che sa trattare i giovani sia fisicamente che mentalmente, non perdendo mai di vista quello che deve essere il nostro unico obiettivo: il divertimento».

Ringraziamo per le foto fornite Adip (Antonio Di Pardo).