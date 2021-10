Campionato di promozione Molise, il Termoli 2016 sfida l’Atletico San Pietro in Valle

TERMOLI. Partita di vertice oggi pomeriggio al Cannarsa per il Campionato di Promozione Molise, il sorprendente ma non troppo Termoli 2016 del patron Di Biase, oggi si confronterà al Cannarsa (ore 15,00) contro una delle quattro squadre a punteggio pieno: 12 punti dopo 4 gare giocate contro i suoi 9, frutto di 3 vittorie e una sconfitta fin qui.

In riva all’Adriatico dall’alto Molise zona isernina, arriva l’Atletico San Pietro in Valle: una squadra davvero forte e pericolosa formata da giovani con un’età media giovane, si pensi al numero 11 di Marco Palazzo di soli 22 anni. Un gruppo molto prolifico in zona gola, meglio di loro solo i campomarinesi di Leo Tanga.

I biancorossi isernini hanno segnato in quattro gare 15 gol subendone solo 2 con un più 13 di differenza gol: prolifica in attacco e blindata nel reparto difensivo, il suo bomber principe è Thomas Berardi con 4 gol all’attivo. Tutto questo non vuol dire certo che il Termoli di Lallopizzi parte battuto ancor prima di giocare: i giallorossi sono avversari comunque tosti per tutti e poi anche il Termoli 2016 ha i suoi bomber .

Se gli avversari di oggi ne hanno uno che ne ha fatti 4, i giallorossi ne hanno due che, sommando, sono 4: due per Gianluca Recchia e due per Luca Di Biase, senza dimenticarci di un certo Andrea Impicciatore che per ora non ha ancora timbrato il cartellino in zona gol. Se per caso dovesse svegliarsi proprio oggi la sua innata vena aurifera del gol? Gli stimoli contro una delle capoliste sono stuzzicanti, la palla rotola alle 15,00 allo stadio Cannarsa.