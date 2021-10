TERMOLI. Non c’è che dire, stagione agonistica coi fiocchi per il calcio termolese. Il Termoli 2016 sconfigge allo stadio Cannarsa la capolista Atletico San Pietro in Valle per 3-1, maturando la quarta vittoria su cinque incontri. Gli ospiti erano a punteggio pieno e ora sono stati raggiunti dagli adriatici in vetta al campionato di Promozione. Una giornata sotto il profilo meteo decisamente negativa con il forte vento di bora che spazzava il Cannarsa non era di certo un bell’approccio per affrontare i forti avversari. Ma come si sa il calcio a tutti i livelli non offre mai certezze assolute e allora capita che i ragazzi dell’ottimo tecnico Lallopizzi, nonostante nei primi 45 minuti hanno dovuto giocare e lottare anche contro Eolo, riescono a sferrare un tremendo uno-due di quelli che fanno veramente male ai malcapitati isernini, prima con Di Biase e poi con Pardi, dimostrandosi padroni del campo e del gioco.

Gli ospiti, che sembravano aver accusato più del dovuto il doppio vantaggio dei nostri ragazzi, non riuscivano a rialzarsi. Solo qualche attimo prima del riposo riuscivano a rientrare in partita con un gol importante ma anche molto casuale di Berardi. Squadra negli spogliatoi col timore di aver fatto risvegliare l’avversario ferito con quel gol subito.

Ma Lallopizzi si è fatto sentire dai suoi e al ritorno in campo questa volta anche con il favore del Dio dei Venti, non passano nemmeno 5 minuti e un lancio quasi millimetrico in versione Maignan, il portiere del Milan, sicuramente agevolato dalle raffiche di Bora, di Mimmo Aceto (portierone esperto e allenatore in campo) serviva il bomber fin qui all’asciutto Andrea Impicciatore, che solo davanti al portiere avversario lo scavalcava con un pallonetto pregevole e riportava i suoi avanti di due gol. Eravamo stati buon profeti con Impicciatore in fase di presentazione della gara, auspicandone un repentino ritorno al gol e così è stato.

Partita che dopo il 3- 1 è stata in totale controllo dei giallorossi, che all’unisono hanno offerto una prova di squadra solida che può anche permettere di fare sogni in grande.

La bontà della formazione l’avevamo vista già ad agosto in coppa Italia con il Termoli 1920, evidenti le basi solide e oggi all’esame della prima della classe sono emerse tutte queste certezze che erano state accennate a inizio di preparazione.

Lallopizzi sta plasmando una signora squadra, un bel mix di giovani di buon spessore e veterani che sanno il fatto loro, il San Pietro torna a casa frastornato da questo Termoli 2016.