TERMOLI. Dopo aver conquistato la prova del 9, oggi il Termoli calcio 1920 si gioca la “Decima”, allo stadio Lancellotta di Isernia, dove si presenta a punteggio pieno, in vetta al campionato di Eccellenza.

Seconda trasferta consecutiva, la terza delle prime cinque partite in calendario.

il Termoli Calcio 1920 ormai vuole continuare a fare la volpe di questo torneo, primo da solo a punteggio pieno 12 punti, seguito a 2 punti da una coppia una decaduta dal Cnd, l’Olympia Agnonese è l’altra sempre protagonista nelle parti alte della classifica di Eccellenza, il Sesto Campano Calcio.

La seconda trasferta consecutiva segue quella di Venafro di sette giorni fa con vittoria abbondante allo stadio venafrano Del Prete.

Quella di oggi è sicuramente match da bollino rosso, nonostante gli avversari del condominio calcistico Città di Isernia San Leucio Roccasicura hanno qualche problema di risultati infatti sono a quota 7, lontani ben 5 punti dai giallorossi.

Di sicuro questo trittico che ha unito le forze, allenato da Fabio Di Rienzo, ha una rosa di tutto rispetto, se solo vogliamo pensare a Nico Panico, ex di lusso, poi se ci aggiungiamo la sempre viva rivalità, possiamo dire che in campo al Lancelotta ci saranno motivazioni più che importanti per primeggiare sia per i locali che per gli ospiti.

Sinceramente, seguendo passo passo il Termoli Calcio fin dal suo primo giorno di preparazione, lo scorso 17 agosto, siamo più che convinti che i giallorossi sono una squadra importante e se fino a oggi tra campionato , coppa Italia e partite amichevoli di precampionato, i giallorossi hanno saputo solo vincere e soprattutto convincere, capirete che non abbiamo di che stupirci, questi risultati sono la logica conseguenza del lavoro ben fatto fino a questo momento e siamo certi che continuerà anche in futuro.

Sia chiaro con questo non diciamo che anche a Isernia i giallorossi passeranno agevolmente, ma una cosa è certa, tra le due contendenti in questo momento chi si approccia a questo big match della 5^ giornata nelle condizioni migliori mentali è sicuramente la compagine termolese, che paradossalmente, anche se sappiamo che Esposito dira ai suoi che la vuole vincere comunque, potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, cosa invece non potrà essere l’obiettivo della squadra pentra, altrimenti il ritardo in classifica assumerebbe contorni importanti e più complicato da rimettere in riga e questa necessità primaria dei ragazzi di Fabio Di Rienzo potrebbe rivelarsi in campo un vantaggio tattico non indifferente.

Giocatori veloci e prolifici come De Filippo, Mauro, Di Costanzo e Lorusso stanno dimostrando di che pasta calcistica sono fatti e il Termoli e i tifosi stanno gongolando.