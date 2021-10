TERMOLI. Allenamento doveva essere e poco di questo è stato. Il Termoli calcio 1920 maramaldeggia allo stadio Cannarsa, infilando per 8 volte la porta avversaria, con gli ospiti che segnano due gol della bandiera. Tra andata e ritorno di questi ottavi di finale contro il Volturnia il computo è 13-2 e domenica nel settimo incontro di campionato i giallorossi, che sono in vetta all’Eccellenza, a punteggio pieno, andranno di nuovo a far visita alla squadra sommersa oggi.

In rete tre volte De Filippo, entrato a metà del secondo tempo, due volte Scognamiglio, una a testa Perdonò, Di Costanzo e Ronga.

Per il Volturnia un rigore, trasformato da Di Gregorio e un’autorete di Maione. Meno male che mister Esposito ha pure approfittato per concedere un robusto turnover alla formazione termolese.

Oggi è sceso in campo anche uno degli ultimi arrivi Ronga, autore anche del 2-0. De Filippo ha segnato una tripletta in soli 4 minuti. Ha il numero 17 e tante sono state le reti messe a segno sin qui.

Ora ci aspettano i quarti di finale al 99% contro il Campodipietra, che ha battuto in casa il Calcio Virtus Gioese della provincia di Caserta.

Il Termoli calcio 1920 è diventato un cannibale che non vuole lasciare nulla per strada e il suo bravissimo tecnico, ai suoi ragazzi prima di scendere in campo, qualsiasi sia l’avversario, catechizza che si parte sempre da 0-0 e che occorre il massimo impegno.

Il Volturnia, come detto, sarà l’avversario di domenica prossima, guidato da Claudio Bonomi, che ha vestito in serie A la gloriosa maglia del Torino, ma non solo, ha giocato anche a Castel di Sangro dove ha messo su anche famiglia e oggi allena nella nostra Eccellenza.