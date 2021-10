Termoli 2016 cerca il riscatto casalingo ospitando il Guardialfiera di Mimmo Antenucci

TERMOLI. Dopo la rocambolesca sconfitta di domenica scorsa a Isernia, il Termoli 2016 torna a inseguire e lo fa sul terreno amico dello stadio Cannarsa, ospitando il Guardialfiera nel sesto turno del campionato di Promozione.

Un impegno casalingo non certo agevole quello che lo aspetta oggi pomeriggio, anche alla luce della inopinata sconfitta patita la settimana scorsa contro la Fraterna Aesernia.

In riva all’Adriatico arriva una vecchia e cara conoscenza: Mimmo Antenucci, il grande portiere che ha fatto le fortune non solo dell’Us Termoli, ma anche di altre squadre del basso Molise.

Oggi allena la squadra del suo paese di origine, Guardialfiera e lo sta facendo con ottimi risultati.

Avviso ai naviganti dei giallorossi del Termoli 2016, Mimmo arriva qui e da ottimo uomo di sport non concederà sconti a nessuno come è giusto che sia, anche se la città di Termoli lui la considera la sua città adottiva per quanto riguarda il suo passato calcistico alla quale ha dato molto, ma ricevendo anche, ma lui oggi sarà qui per portare punti a casa per la sua squadra che sta allenando.

I ragazzi di Lallopizzi quindi è giusto che sappiano con chi se la dovranno vedere oggi, se vogliono cancellare la brutta sconfitta di Isernia devono profondere un impegno maggiore, perché i rossoblù dell’incantevole paese sito sul lago vorranno cercare a tutti i costi di non tornare a casa a mani vuote.

Ai giallorossi spetta il compito di non far accadere ciò, sperando che la lezione della scorsa partita sia servita loro.