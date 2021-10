Il Termoli calcio 1920 infila il settebello in Eccellenza, terzo poker di fila

TERMOLI. Il Termoli calcio 1920 infila il settebello in Eccellenza e viaggia a punteggio pieno. Anche se un po’a fatica, ma alla fine il divario tra le due squadre è saltato fuori cone del resto è evidente. Volturnia calcio battuto a domicilio 4-1 e tra le tre sfide di ottobre è stata quello meno punitiva per l’undici di Claudio Bonomi.

I padroni di casa non erano quelle visti in coppa Italia al Cannarsa, fin da subito in 5 minuti, De Filippo, segnando un'altra doppietta che lo porta a quota 19 gol segnati in gare ufficiali, ha messo in chiaro subito le intenzioni giallorosse.

C’è stato un Volturnia che con Di Gregorio al 20esimo ha accorciato le distanze facendo rientrare in partita la sua squadra, ma è stato solo un flash, la compagine adriatica va al riposo in vantaggio 2-1.

Ma nella ripresa dopo qualche momento di studio per come comportarsi torna a farla da padrona la compagine di Esposito e al 58’ firma il cartellino un altro avvezzo del gol, Lorusso. Ristabilite le distanze di due gol, a quel punto la partita e il risultato erano stati messi in frigo.

Poi a conclusione, la ciliegina del poker quotidiano è di un altro interessante giocatore che entra a partita in corso e spesso da un senso pratico al suo impiego segnando gol importanti; Conte.

Questo è il terzo poker dopo Venafro e Polisportiva Gambatesa.

Ora in programma dal 3 novembre i quarti con il doppio confronto con il Campodipietra.