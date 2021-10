TERMOLI. 30 ottobre 1960: nasceva il mito del calcio, Diego Armando Maradona. Lo scorso anno ne celebravamo i 60 anni, a livello globale, tifosi di calcio, non delle squadre in cui ha militato, di club e la nazionale albiceleste.

Nemmeno un mese dopo, il 25 novembre, veniva a mancare in circostanze ancora tutte da chiarire. Per iniziativa della sua famiglia, oggi, primo compleanno senza la sua presenza terrena, mentre in Molise, a Castellino sul Biferno, è stata inaugurata una statua dedicata al pibe de oro, in tutto il Mondo è stato ricordato, specie a Napoli e in Argentina. Ma non solo, anche a Termoli. «Nell'anniversario della nascita di Diego Armando Maradona, celebriamo la "Giornata del Calcio". Il 30 ottobre, regala un pallone a un bambino. Regaliamo felicità ai più piccoli». Questa pelota è per te, firmato Diego Armando Maradona.

Un ricordo davvero speciale da declinare nella memoria collettiva attraverso il gesto che forse davvero più identifica la felicità nei bimbi, un calcio al pallone.

Sei i bimbi che lo hanno ricevuto a Termoli, per iniziativa di due tifosi partenopei, che spesso, quando non c’era la mannaia del Covid, si ritrovavano al San Paolo, ora stadio intitolato proprio a Diego. Parliamo degli ingegneri Gianfranco Bove e Antonella Occhionero, grazie all’ospitalità sempre ineguagliata di padre Enzo Ronzitti, sul campo della polisportiva San Pietro e Paolo, durante l’intervallo tra primo e secondo tempo di un match della categoria allievi.

Sul prato in erba sintetica hanno donato il pallone e la stampa ricordo di Maradona a Chiara e Lorenzo Perazzelli, a Bledi Papci e Klinton Ndoj, a Cristian Sciarretta e Gioele Goffredo.

Una consegna snella ma emozionante, sentita, e i piccoli subito si sono scatenati nei tiri in porta – sotto gli occhi dei genitori - e poi, lasciato il terreno di gioco per la ripresa dell’incontro giovanile, a palleggiare contro il muro. Si sa, il calcio è un gesto spontaneo.

Un omaggio, sotto forma di mascherina ad hoc, anche per il parroco che ha messo a disposizione il campo e invitato alcuni dei bambini.