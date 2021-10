Termoli 2016 in trasferta a Baranello, obiettivo macinare punti anche lontano dal Cannarsa

TERMOLI. Il Termoli 2016 va in trasferta a Baranello, contro i locali che vantano 7 punti in classifica.

Obiettivo dei giallorossi è tornare a macinare punti fuori casa, dopo l’inopinata sconfitta di Isernia di 15 giorni fa e il pronto riscatto di domenica scorsa in casa contro il Guardialfiera di Mimmo Antenucci.

Proprio la formazione lacustre ha recriminato non poco per la concessione del penalty agli adriatici.

A Baranello non si devono commettere gli stessi errori di Isernia, altrimenti tutto quello di buono fin qui fatto verrebbe vanificato: 12 punti in classifica sono un ottimo bottino su 7 partite giocate, per una squadra sempre improntata a valorizzare i giovani e la loro passione calcistica.