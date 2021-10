TERMOLI. Risultato finale rotondo al Cannarsa, ma il Termoli 1920 ha dovuto faticare un po’ più del previsto per avere ragione del Campobasso 1919. In ogni caso, missione compiuta e ottava vittoria in fila e vetta della classifica del torneo di Eccellenza molisana mantenuta a punteggio pieno con 24 punti.

Il bunker del Campobasso 1919 ha resistito strenuamente per 45 minuti e in effetti ha retto bene, perché nel primo tempo i ragazzi pur avendo il controllo totale della gara hanno prodotto solo un predominio sterile, tanto da chiudere sullo 0-0 il primo tempo.

All’intervallo, nel chiuso dello spogliatoio, mister Esposito deve aver trovato le parole giuste per spronare i suoi ragazzi e infatti appena ripartiti i giallorossi avevano un altro passo.

Come logica conseguenza, vanno in rete al 52’: su punizione dal limite, quasi un corner corto, piazzato un pallone in area, sbucava con un preciso colpo di testa il mediano Pesce che insaccava in gol inesorabilmente.

Il Campobasso 1919 accusava il colpo e dopo appena 120 secondi, al 54’, per un fallo appena dentro l’area su un attaccante giallorosso l’arbitro arrivato addirittura da Bergamo, il signor Santinelli, decretava il calcio di rigore, affidato al bomber De Filippo che segnava il 2- 0 e timbrava il suo 18esimo gol tra campionato e coppa Italia.

A quel punto la partita anche se mancavano ancora 35’ poteva considerarsi chiusa, il Termoli amministrava senza patemi e non ricordiamo in tutti i 90 minuti una sola parata del portiere Riccio.

Poi allo scadere terzo gol per la formazione di casa, un’autorete del numero 13 Piacquadio.

Ora la coppa Italia e mercoledì si va a Campodipietra.

Una nota a margine, il Termoli per la semina e altri lavori al terreno di gioco per circa un mese dovrà giocare sul terreno di gioco del Montenero di Bisaccia.