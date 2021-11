Il Termoli 1920 impegnato a Campodipietra nei quarti di Coppa Italia regionale

TERMOLI. Si comincia a fare sul serio anche in Coppa Italia e il Termoli 1920 non ha alcuna intenzione di mollare l’obiettivo, in questa stagione che sin qui ha conosciuto solo vittorie.

Oggi a Campodipietra va in scena la gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia regionale.

La compagine di Campodipietra è una realtà tosta, non facile da superare, ma i giallorossi ci tengono a confermarsi squadra che sa solo vincere, la cosa che in realtà ha solo fatto fino ad oggi, 8 partite di campionato otto vittorie punteggio pieno 24 punti su 24 a disposizione. Coppa Italia stesso discorso fino ad oggi dalla fase ai gironi agli ottavi solo vittorie. Come si dice in gergo l’appetito vien mangiando e il Termoli Calcio1920 a cominciare dal presidente, dalla dirigenza, il tecnico e la squadra, di fame dall’inizio hanno dimostrato di averne tantissima, si stanno dimostrando giornata dopo giornata dei veri “cannibali”.

In campionato sembra che abbia davvero cominciato la fuga, dopo il pareggio dell’unica credibile concorrente l’Olympia Agnonese.

Il ritorno dei quarti di finale si terrà mercoledì 17 novembre a Montenero di Bisaccia, come del resto d’ora in poi almeno per un mese la squadra giallorossa disputerà le partite casalinghe anche di campionato, per i lavori di restyling al manto erboso del Cannarsa.